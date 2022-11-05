Нагельсманн прокомментировал победу «Баварии» над «Гертой»

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался после победы над «Гертой» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

Нагельсманн сказал Bayern&Germany, что эта игра была трудной для «Баварии», после трех забитых мячей команда потеряла концентрацию и пропустила два быстрых гола, но это был важный матч, в котором все-таки удалось одержать победу.

На данный момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 28 очков после 13 встреч. На второй строчке идет «Унион», имея 26 баллов и игру в запасе, которая состоится завтра, 6 ноября, с «Байером», начало запланировано на 17:30 по мск.