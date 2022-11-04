Нагельсманн рассказал о состоянии Эрнандеса

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн считает, что защитник Люка Эрнандес готов вернуться на поле.

Француз получил травму в сентябре, из-за которой, как сообщалось сначала, рисковал пропустить чемпионат мира в Катаре, но худшие опасения не подтвердились. По словам рулевого мюнхенцев, возвращения Эрнандеса можно ждать уже в ближайшем матче: «Он не выйдет в стартовом составе против «Герты», но вполне может выйти на замену по ходу матча», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Берлинская «Герта» примет на своём поле «Баварию» в рамках 13-го тура Бундеслиги. Встреча состоится в субботу.