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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн рассказал о состоянии Эрнандеса

04 Ноября 2022 • 22:57 Комментировать
Герта
...
Бавария
1 10.00 X 6.30 2 1.25
Через 16 ч. 47 мин.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн считает, что защитник Люка Эрнандес готов вернуться на поле.

Француз получил травму в сентябре, из-за которой, как сообщалось сначала, рисковал пропустить чемпионат мира в Катаре, но худшие опасения не подтвердились. По словам рулевого мюнхенцев, возвращения Эрнандеса можно ждать уже в ближайшем матче: «Он не выйдет в стартовом составе против «Герты», но вполне может выйти на замену по ходу матча», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Берлинская «Герта» примет на своём поле «Баварию» в рамках 13-го тура Бундеслиги. Встреча состоится в субботу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Люка Эрнандес
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ГЕРТА БАВАРИЯ
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