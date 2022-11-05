Нойер – о раке: «Честно говоря, сначала я испугался»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что поначалу ему было непросто побороть страх.

Напомним, что у 36-летнего капитана мюнхенцев был выявлен рак кожи лица. Легенде немецкого футбола пришлось перенести три операции.

«Признаюсь честно, сначала я немного испугался, но потом осознал, что всё пройдёт, если подойти к этому с умом и принимать правильные решения. Ни в коем случае не надо бояться», – цитирует RTL вратаря сборной Германии.

По словам главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна, 5 ноября Мануэль Нойер сможет сыграть против берлинской «Герты» в матче немецкой Бундеслиги.