Тель – об отсутствии игровой практики: «Я молод, мне ещё предстоит многому научиться»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Матис Тель прокомментировал ситуацию со своим игровым временем. Француз не является игроком стартового состава команды Юлиана Нагельсманна.

«Я не считаю свою нынешнюю ситуацию сложной. Я молод, мне ещё предстоит много чему научиться. У нас отличный тренер. Думаю, он полагается на мои качества», – цитирует Теля журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

Тель перебрался в «Баварию» этим летом из французского «Ренна». Руководство мюнхенского клуба приобрело футболиста на перспективу. Сейчас на его счету два гола в шести матчах немецкой Бундеслиги.