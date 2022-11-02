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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тель – об отсутствии игровой практики: «Я молод, мне ещё предстоит многому научиться»

02 Ноября 2022 • 13:41 Комментировать
Герта
...
Бавария
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05.11 17:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Матис Тель прокомментировал ситуацию со своим игровым временем. Француз не является игроком стартового состава команды Юлиана Нагельсманна.

«Я не считаю свою нынешнюю ситуацию сложной. Я молод, мне ещё предстоит много чему научиться. У нас отличный тренер. Думаю, он полагается на мои качества», – цитирует Теля журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

Тель перебрался в «Баварию» этим летом из французского «Ренна». Руководство мюнхенского клуба приобрело футболиста на перспективу. Сейчас на его счету два гола в шести матчах немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель
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ГЕРТА БАВАРИЯ
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