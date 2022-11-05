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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Герта» до конца боролась за очки в матче с «Баварией»

05 Ноября 2022 • 19:28 Комментировать
Герта
2:3
Бавария
окончен

Не на шутку разыгравшаяся «Бавария» гостила у «Герты» в 13-м туре Бундеслиги. Джамал Мусиала в быстрой атаке поразил дальний угол. В конце тайма Эрик-Чупо Мотинг в падении результативно добил мяч в сетку, а через минуту повторил свой трюк в похожей ситуации. Берлинцы вернули интригу еще до перерыва - Доди Лукебакио наказал оборону за позиционную ошибку, а Дэви Зельке забил с 11 метров. После перерыва голов не было, если не считать отмененный удар Агустина Рохеля по своим воротам. «Бавария» выиграла 3:2 и снова лидирует.

Протокол игры  
Герта2:3Бавария
  12'Мусиала Джамал (0:1)
  37'Чупо-Мотинг Эрик (0:2)
  38'Чупо-Мотинг Эрик (0:3)
(1:3) Лукебакио Доди40'  
(2:3) Зельке Дейви45'  
Кристенсен ОливерКенни ДжонджоРохель АгустинКемпф Марк-ОливерПлаттенхардт Марвин 65' (Эджуке Чидера ( 65') Рихтер Марко 78' (Маолида Мизиан ( 78') Тусар Люка 85' (Боатенг Кевин-Принс ( 85') Сердар Суат 65' (Миттельштедт Максимилиан ( 65') Бутьюс Жан-ПольЗельке Дейви 64' (Канга Вилфрид ( 64') Лукебакио Доди
Запасные: Уремович ФилипПекарик ПетерЭрнст ТьяркШуньич Иван
Нойер МануэльМазрауи НуссерПавар БенжаменУпамекано ДайоАльфонсо Дэвис 64' (Эрнандес Люка ( 64') Киммих ЙозуаГорецка Леон 78' (Забитцер Марсель ( 78') Гнабри Серж 75' (Сане Лерой ( 75') Мусиала ДжамалМане Садио 64' (Коман Кингсли ( 64') Чупо-Мотинг Эрик
Запасные: Ульрайх СвенJohannes SchenkТель МатисГравенберх Райан
05 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

Видео

2:3. Гол Дави Зельке с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:3. Гол Дави Зельке с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:3. Гол Доди Лукебакио (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:3. Гол Доди Лукебакио (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:3. Гол Эрика Максима Чупо-Мотинга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:3. Гол Эрика Максима Чупо-Мотинга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:2. Гол Эрика Максима Чупо-Мотинга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:2. Гол Эрика Максима Чупо-Мотинга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Джамала Мусиала (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Джамала Мусиала (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Бавария
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