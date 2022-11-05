«Герта» до конца боролась за очки в матче с «Баварией»

Не на шутку разыгравшаяся «Бавария» гостила у «Герты» в 13-м туре Бундеслиги. Джамал Мусиала в быстрой атаке поразил дальний угол. В конце тайма Эрик-Чупо Мотинг в падении результативно добил мяч в сетку, а через минуту повторил свой трюк в похожей ситуации. Берлинцы вернули интригу еще до перерыва - Доди Лукебакио наказал оборону за позиционную ошибку, а Дэви Зельке забил с 11 метров. После перерыва голов не было, если не считать отмененный удар Агустина Рохеля по своим воротам. «Бавария» выиграла 3:2 и снова лидирует.
Протокол игры
|12'Мусиала Джамал (0:1)
|37'Чупо-Мотинг Эрик (0:2)
|38'Чупо-Мотинг Эрик (0:3)
|(1:3) Лукебакио Доди40'
|(2:3) Зельке Дейви45'
Кристенсен Оливер•Кенни Джонджо•Рохель Агустин•Кемпф Марк-Оливер•Платтенхардт Марвин65' (Эджуке Чидера (65') •Рихтер Марко78' (Маолида Мизиан (78') •Тусар Люка85' (Боатенг Кевин-Принс (85') •Сердар Суат65' (Миттельштедт Максимилиан (65') •Бутьюс Жан-Поль•Зельке Дейви64' (Канга Вилфрид (64') •Лукебакио Доди
Запасные: Уремович Филип•Пекарик Петер•Эрнст Тьярк•Шуньич Иван
Нойер Мануэль•Мазрауи Нуссер•Павар Бенжамен•Упамекано Дайо•Альфонсо Дэвис64' (Эрнандес Люка (64') •Киммих Йозуа•Горецка Леон78' (Забитцер Марсель (78') •Гнабри Серж75' (Сане Лерой (75') •Мусиала Джамал•Мане Садио64' (Коман Кингсли (64') •Чупо-Мотинг Эрик
05 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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