«Герта» до конца боролась за очки в матче с «Баварией»

Не на шутку разыгравшаяся «Бавария» гостила у «Герты» в 13-м туре Бундеслиги. Джамал Мусиала в быстрой атаке поразил дальний угол. В конце тайма Эрик-Чупо Мотинг в падении результативно добил мяч в сетку, а через минуту повторил свой трюк в похожей ситуации. Берлинцы вернули интригу еще до перерыва - Доди Лукебакио наказал оборону за позиционную ошибку, а Дэви Зельке забил с 11 метров. После перерыва голов не было, если не считать отмененный удар Агустина Рохеля по своим воротам. «Бавария» выиграла 3:2 и снова лидирует.

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