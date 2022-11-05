Мюллер вернётся в строй к матчу с «Шальке»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вернётся в строй лишь к матчу против «Шальке» на следующих выходных. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

Из-за травмы Мюллер не сможет помочь «Баварии» в сегодняшнем матче чемпионата Германии с берлинской «Гертой», который стартует в 16:30 по московскому времени.

Напомним, поединок против гельзенкирхенского «Шальке» на следующей неделе станет для «Баварии» последним перед паузой на чемпионат мира, куда Мюллер поедет в составе сборной Германии.

В нынешнем сезоне Томас отметился в Бундеслиге двумя голами и тремя результативными передачами.