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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко отказывается продлевать контракт с дортмундской «Боруссией»

22 Октября 2022 • 15:22 Комментировать (1)
Боруссия Д
...
Штуттгарт
1 1.55 X 4.40 2 5.70
Через 0 ч. 15 мин.

Молодой талант дортмундской «Боруссией» Юссуфа Мукоко может стать футболистом другой команды.

По информации Bild, немецкий нападающий отказывается продлевать контракт со «шмелями», несмотря на щедрое предложение со стороны руководства «Боруссии». Сообщается, что большое влияние на решение игрока может оказывать его семья. По слухам, на форварда претендует каталонская «Барселона».

Напомним, что Мукоко является воспитанником академии дортмундского клуба. С 2020 года уроженец Камеруна провёл за родной коллектив 52 матча во всех соревнованиях, забив восемь мячей. Отметим, что Юссуфа принадлежат рекорды, как самому юному футболисту в истории Бундеслиги и Лиги чемпионов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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БОРУССИЯ Д ШТУТТГАРТ
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
22 Октября 2022 в 15:33
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