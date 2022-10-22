«Боруссия» из Дортмунда устроила «Штуттгарту» 5:0

После трёх матчей без побед «Боруссия» из Дортмунда устроила болельщикам голевое пиршество в противостоянии со «Штуттгартом». Аутсайдеры пропустили сразу пять безответных мячей и ответили голом престижа на 89-й минуте (правда, его отменили). У Джуда Беллингема дубль, а его команда вырвалась на четвертое место.
Протокол игры
|(1:0) Беллингем Джуд2'
|(2:0) Зюле Никлас13'
|(3:0) Джованни Рейна44'
|(4:0) Беллингем Джуд53'
|(5:0) Мукоко Юссуфа73'
Кобель Грегор•Зюле Никлас•Хуммельс Матс67' (Модест Антони (67') •Шлоттербек Нико56' (Джан Эмре (56') •Геррейро Рафаэль80' (Вольф Мариус (80') •Беллингем Джуд•Эзкан Салих• 45'Адейеми Карим67' (Пасслак Феликс (67') •Брандт Юлиан•Джованни Рейна67' (Азар Торган (67') •Мукоко Юссуфа
Мюллер Флориан•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Мвумпа Силас57' (Нартей Николас (57') •Соса Борна•Мийо Энцо57' (Фюрих Крис (57') •Эндо Ватару•Ахамада Науиру73' (Каразор Атакан (73') •Гирасси Серу73' (Пфайффер Лука (73') •Томаш Тьягу62' (Переа Хуан (62')
Запасные: Кулибали Танги•Эглофф Лилиан•Ито Хироки
22 октября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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