«Боруссия» из Дортмунда устроила «Штуттгарту» 5:0

После трёх матчей без побед «Боруссия» из Дортмунда устроила болельщикам голевое пиршество в противостоянии со «Штуттгартом». Аутсайдеры пропустили сразу пять безответных мячей и ответили голом престижа на 89-й минуте (правда, его отменили). У Джуда Беллингема дубль, а его команда вырвалась на четвертое место.

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