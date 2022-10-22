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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Дортмунда устроила «Штуттгарту» 5:0

22 Октября 2022 • 18:27 Комментировать
Боруссия Д
5:0
Штуттгарт
окончен

После трёх матчей без побед «Боруссия» из Дортмунда устроила болельщикам голевое пиршество в противостоянии со «Штуттгартом». Аутсайдеры пропустили сразу пять безответных мячей и ответили голом престижа на 89-й минуте (правда, его отменили). У Джуда Беллингема дубль, а его команда вырвалась на четвертое место.

Протокол игры  
Боруссия Д5:1Штуттгарт
(1:0) Беллингем Джуд2'  
(2:0) Зюле Никлас13'  
(3:0) Джованни Рейна44'  
(4:0) Беллингем Джуд53'  
(5:0) Мукоко Юссуфа73'  
  

 

Кобель ГрегорЗюле НикласХуммельс Матс 67' (Модест Антони ( 67') Шлоттербек Нико 56' (Джан Эмре ( 56') Геррейро Рафаэль 80' (Вольф Мариус ( 80') Беллингем ДжудЭзкан Салих  45'Адейеми Карим 67' (Пасслак Феликс ( 67') Брандт ЮлианДжованни Рейна 67' (Азар Торган ( 67') Мукоко Юссуфа
Запасные: Роте ТомМайер Александер IIАлле СебастьянПападопулос Антониос
Мюллер ФлорианМавропанос КонстантиносАнтон ВальдемарЗагаду Дан-АксельМвумпа Силас 57' (Нартей Николас ( 57') Соса БорнаМийо Энцо 57' (Фюрих Крис ( 57') Эндо ВатаруАхамада Науиру 73' (Каразор Атакан ( 73') Гирасси Серу 73' (Пфайффер Лука ( 73') Томаш Тьягу 62' (Переа Хуан ( 62')
Запасные: Кулибали ТангиЭглофф ЛилианИто Хироки
22 октября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

Видео

Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 5:0. Гол Юссуфа Мукоко (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 5:0. Гол Юссуфа Мукоко (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 4:0. Гол Джуда Беллингема (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 4:0. Гол Джуда Беллингема (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 3:0. Гол Джованни Рейна (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 3:0. Гол Джованни Рейна (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 2:0. Гол Никласа Зюле (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 2:0. Гол Никласа Зюле (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 1:0. Гол Джуда Беллингема (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Штутгарт. 1:0. Гол Джуда Беллингема (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Боруссия Дортмунд
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