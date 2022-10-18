Робинсон: «Если «Ливерпуль» хочет быть настоящей силой в Европе, клубу нужно подписать Райса и Беллингема»

Бывший голкипер «Тоттенхэма» Пол Робинсон посоветовал «Ливерпулю» следующим летом подписать хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Если «Ливерпуль» хочет быть настоящей силой в Европе, клубу нужно подписать сразу обоих. Они оба отлично впишутся в команду. Мы уже знаем, что они могут успешно взаимодействовать друг с другом», – цитирует Робинсона Football Insider.

Напомним, «Ливерпуль» является одним из фаворитов на подписание Беллингема следующим летом. На трансфер Деклана Райса пока больше шансов у лондонского «Челси», воспитанником которого является сам футболист.