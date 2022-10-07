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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд озвучила цену на Беллингема

07 Октября 2022 • 10:43 Комментировать
Боруссия Д
...
Штуттгарт
22.10 16:30

«Боруссия» Дортмунд повесила ценник на своего полузащитника Джуда Беллингема, который с большой долей вероятности покинет команду следующим летом. По информации от Marca, «шмели» будут требовать за англичанина 100 миллионов евро.

Если верить источнику, для мадридского «Реала» эта цена является вполне приемлемой. Напомним, что помимо «королевского клуба» в борьбе за полузащитника будут участвовать ещё 4 клуба из чемпионата Англии: «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Беллингем записал на свой счёт два гола в Лиге чемпионов. В Бундеслиге у футболиста одна результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д ШТУТТГАРТ
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