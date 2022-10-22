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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шрёдер не заинтересован работой в «Штуттгарте»

22 Октября 2022 • 01:08 Комментировать
Боруссия Д
...
Штуттгарт
1 1.55 X 4.40 2 5.90
Через 15 ч. 3 мин.

Наставник «Аякса» Альфред Шрёдер абсолютно не заинтересован работой в «Штуттгарте». Об этом сообщает GBeNeFN.

На вопрос о потенциальном переходе в немецкий клуб специалист ответил: «Да, я тоже это читал. Возможно, я был в списке, но я тренер очень хорошего клуба - «Аякса». Я получаю от этого огромное удовольствие. У меня нулевой интерес к этому? Да».

Ранее сообщалось, что немецкий «Штуттгарт» заинтересован в том, чтобы главным тренером команды стал нынешний наставник «Аякса», и что это было бы возможным в случае, если голландский клуб продолжит демонстрировать неудовлетворительные результаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Штуттгарт Альфред Шрёдер
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БОРУССИЯ Д ШТУТТГАРТ
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