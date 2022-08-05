«Шальке 04» объявил о подписании Ларссона

Бывший полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон стал игроком «Шальке 04».

Футболист заключил с «Шальке 04» трехлетнее соглашение, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Игрок выбрал седьмой игровой номер в новой команде.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что «Шальке» обращались к бывшему главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско за информацией по поводу Ларссона, тренер позитивно отозвался о футболисте.

Напомним, 25-летний швед выступал за московский «Спартак» с 2019 по 2022 год. В конце июня этого года нападающий расторг контракт с «красно-белыми» по обоюдному согласию.

