Несчастный случай в Германии - поклонник «Шальке» умер в расположении команды

Несчастный случай в немецком местечке Миттерсилль, где вернувшийся в Бундеслигу «Шальке» готовится к новому сезону. Там найден мертвым 50-летний верный поклонник команды, который уже несколько лет посещает не только игры команды, но даже ее тренировки и предсезонные сборы. После очередного тренировочного матча с итальянской «Салернитаной», фанат попросился остаться в спортивном центре клуба, где наутро был обнаружен мертвым.

Сейчас ведется расследование, но криминальная версия не является основной, известно, что человек был болен. Руководство клуба уже принесло свои соболезнования семье ушедшего в мир иной.