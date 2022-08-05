Баженов — о Ларссоне в «Шальке»: «Пусть хоть на Луну переходит»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал переход экс-нападающего «красно-белых» Джордана Ларссона в «Шальке 04».

«Я что-то совсем забыл про Ларссона. Даже очень удивился сейчас, что о нем до сих пор вспоминают. Честно, мне все равно. Пусть хоть на Луну переходит», — приводит слова Баженова «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, Ларссон не является тем игроком, за которым интересно было бы следить, но пусть у него все получится в «Шальке 04».

Ранее стало известно, что бывший форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон заключил трехлетний контракт с немецким «Шальке 04».