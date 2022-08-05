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Главный тренер «Шальке 04» прокомментировал подписание Ларссона

05 Августа 2022 • 17:16 Комментировать
Кёльн
...
Шальке 04
1.70 4.15 4.60
07.08 18:30

Наставник «Шальке 04» Франк Крамер поделился мнением о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном.  

Крамер сказал официальному сайту клуба о том, что Ларссон хорошо вписывается в состав «Шальке 04» благодаря своему игровому стилю, он всегда ищет пространство и может показать свою скорость и технику. При этом он хорошо играет в пас, игрок быстро освоится в новой для себя команде, добавил тренер.

Ранее сообщалось, что 25-летний швед подписал с немецким клубом трудовой договор до 2025 года. Джордан Ларссон выступал за московский «Спартак» с 2019 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Джордан Ларссон Франк Крамер
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КЁЛЬН ШАЛЬКЕ 04
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