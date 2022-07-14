Немецкий клуб «Шальке 04» официально объявил о подписании однолетнего контракта с полузащитником «Спартака» Алексом Кралом.

Напомним, чешский футболист приостановил контракт с московским клубом до лета следующего года, воспользовавшись опцией, ранее предоставленной ФИФА.

В новой для себя команде Крал будет выступать под 30-м номером.

Большую часть минувшего сезона 24-летний хавбек провёл на правах аренды в составе английского «Вест Хэма». На счету футболиста шесть проведённых матчей за «молотобойцев», в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

В составе «Спартака» Крал провёл в общей сложности 60 матчей, отдав в них шесть результативных передач.