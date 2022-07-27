34-летний Модест может заменить Алле в «Боруссии»

Нападающий «Кёльна» Антони Модест может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Bild.

По информации источника, 34-летний француз предложен немецкому клубу в качестве краткосрочной замены Себастьяну Алле, у которого ранее была обнаружена опухоль.

Портал Transfermarkt оценивает Модеста в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне опытный форвард провёл в составе «Кёльна» 35 матчей, в которых забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее Модест также выступал в чемпионатах Франции, Англии и Китая.