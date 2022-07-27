Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

34-летний Модест может заменить Алле в «Боруссии»

27 Июля 2022 • 14:15 Комментировать
Кёльн
...
Шальке 04
1.70 4.05 4.50
07.08 18:30

Нападающий «Кёльна» Антони Модест может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Bild.

По информации источника, 34-летний француз предложен немецкому клубу в качестве краткосрочной замены Себастьяну Алле, у которого ранее была обнаружена опухоль.  

Портал Transfermarkt оценивает Модеста в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне опытный форвард провёл в составе «Кёльна» 35 матчей, в которых забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее Модест также выступал в чемпионатах Франции, Англии и Китая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Антони Модест Кёльн Себастьян Алле Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН ШАЛЬКЕ 04
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
14:15 · Германия. Бундеслига
34-летний Модест может заменить Алле в «Боруссии»
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» объявил о трансфере Мбабу официально
12:47 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» начал переговоры по переходу Вернера
11:27 · Германия. Бундеслига
Беллингем: «Футболисты могут иметь все деньги мира, но я благодарен за возможность создавать для людей воспоминания»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Кан высказался о возможном трансфере Кейна в «Баварию»
06:38 · Германия. Бундеслига
Де Лихт - в топ-3 самых дорогих трансферов «Баварии»
01:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» делает всё возможное, чтобы повысить шансы на подписание Кейна
01:22 · Англия. Премьер-лига
Кан в очередной раз высказался на тему Роналду в «Баварии»
26 Июля
23:49 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» не сможет подписать Икарди
22:24 · Германия. Бундеслига
Хавбек «Шальке» продолжит карьеру в «Утрехте»
20:27 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на воспитанника «Барселоны»
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» усилится полузащитником «Штутгарта» Мангаля
14:54 · Германия. Бундеслига
Тель – игрок «Баварии»
13:59 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд хочет заменить Алле нападающим «ПСЖ»
12:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приостановила переговоры по трансферу Лаймера
Все новости
Рекомендуем