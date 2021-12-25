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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» перехватит у «Милана» перспективного форварда слухи

25 Декабря 2021 • 23:42 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия Д
08.01 20:30

В последнее время различные источники активно сватали нападающего «Нанта» Рандаля Коло Муани в «Милан», называя подобный трансфер вполне вероятным. Но, уже в субботу появилась информация о будущем переходе футболиста в Бундеслигу.

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» поделился сведениями, согласно которым француз уже находится на завершающих стадиях переговоров с «Айнтрахтом». Отмечается, что Коло Муани подпишет с немцами пятилетний контракт.

Потенциальная сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний форвард сумел записать на свой счет семь голов и три ассиста в 19 поединках за «Нант» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Айнтрахт Франкфурт Нант Рандаль Коло Муани
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АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ Д
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