В последнее время различные источники активно сватали нападающего «Нанта» Рандаля Коло Муани в «Милан», называя подобный трансфер вполне вероятным. Но, уже в субботу появилась информация о будущем переходе футболиста в Бундеслигу.

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» поделился сведениями, согласно которым француз уже находится на завершающих стадиях переговоров с «Айнтрахтом». Отмечается, что Коло Муани подпишет с немцами пятилетний контракт.

Потенциальная сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний форвард сумел записать на свой счет семь голов и три ассиста в 19 поединках за «Нант» во всех турнирах.