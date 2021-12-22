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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» рассматривает двух форвардов на замену Холанну слухи

22 Декабря 2021 • 23:18 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия Д
08.01 20:30

Судя по всему, дортмундской «Боруссии» так и не удастся следующим летом удержать у себя нападающего Эрлинга Холанна. Осознав это, клуб вышел на рынок в поисках потенциальной замены для норвежца.

Подобными данными поделились журналисты местного издания BVBBuzz, уточнив, что «шмели» уже внести в шорт-лист две фамилии. Источник уверяет, что приоритетной целью «Боруссии» является подписание либо лидера «Аякса» Себастьяна Алле, либо лучшего бомбардира «Байера» Патрика Шика.

При этом, не так давно итальянская пресса сватала в Дортмунд Душана Влаховича из «Фиорентины», но немца могут отпугнуть финансовые запросы сербского футболиста.  

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Аякс Боруссия Дортмунд Патрик Шик Себастьян Алле
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АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ Д
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