Судя по всему, дортмундской «Боруссии» так и не удастся следующим летом удержать у себя нападающего Эрлинга Холанна. Осознав это, клуб вышел на рынок в поисках потенциальной замены для норвежца.

Подобными данными поделились журналисты местного издания BVBBuzz, уточнив, что «шмели» уже внести в шорт-лист две фамилии. Источник уверяет, что приоритетной целью «Боруссии» является подписание либо лидера «Аякса» Себастьяна Алле, либо лучшего бомбардира «Байера» Патрика Шика.

При этом, не так давно итальянская пресса сватала в Дортмунд Душана Влаховича из «Фиорентины», но немца могут отпугнуть финансовые запросы сербского футболиста.