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Чемпионат Германии. Бундеслига

Источник: Президент «Барселоны» получил обещание от Райолы по возможному трансферу Холанна

04 Января 2022 • 21:45 Комментировать (1)
Айнтрахт Фр
...
Боруссия Д
3.50 3.75 2.00
08.01 20:30

Во вторник начали появляться новые детали переговоров Эрлинга Холанна и его агентов с потенциальными покупателями. Различные источники уверяли, что в борьбе за лидера дортмундской «Боруссии» сойдутся только «Реал» и «Барселона».  

Издание Deportes Cuatro поделилось слухами, что приоритетом форварда является каталонский клуб, так как он не хочет выступать в одной команде с Килианом Мбаппе, а быть единоличной звездой коллектива.

К тому же, журналисты того же портала назвали условие, при котором Холанн переберется в стан «сине-гранатовых», позже дополнив информацию – «Барселоне» нужно сначала найти средства на переход игрока. Оказывается, подобный ультиматум президенту Жоану Лапорте поставил лично агент Мино Райола, пообещавший не вступать в переговоры с «Реалом», если «сине-гранатовые» предоставят финансовые гарантии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Боруссия Дортмунд Мино Райола Эрлинг Холанн
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АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ Д
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
snk6565
04 Января 2022 в 22:32
Такое ощущение, что чувак все больше и больше становится разменной монетой в финансовых играх свина, которому на него, по большому счету, начхать
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