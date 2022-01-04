Источник: Президент «Барселоны» получил обещание от Райолы по возможному трансферу Холанна

Во вторник начали появляться новые детали переговоров Эрлинга Холанна и его агентов с потенциальными покупателями. Различные источники уверяли, что в борьбе за лидера дортмундской «Боруссии» сойдутся только «Реал» и «Барселона».

Издание Deportes Cuatro поделилось слухами, что приоритетом форварда является каталонский клуб, так как он не хочет выступать в одной команде с Килианом Мбаппе, а быть единоличной звездой коллектива.

К тому же, журналисты того же портала назвали условие, при котором Холанн переберется в стан «сине-гранатовых», позже дополнив информацию – «Барселоне» нужно сначала найти средства на переход игрока. Оказывается, подобный ультиматум президенту Жоану Лапорте поставил лично агент Мино Райола, пообещавший не вступать в переговоры с «Реалом», если «сине-гранатовые» предоставят финансовые гарантии.