«Боруссия» из Дортмунда одолела «Айнтрахт», хотя дважды пропустила в начале игры

Набравший хорошую форму «Айнтрахт» играл против «Боруссии» из Дортмунда и в дебюте получил перевес в два гола, который продержался у команды из Франкфурта ровно тайм. «Шмели» переломили ход игры и умудрились вырвать победу - 3:2. Эрлинг Холанн сегодня не забивал, но в ударе были его партнеры Торган Азар, Джуд Беллингхем и Махмуд Дауд.
«Боруссия» до шести очков сократила отставание от лидирующей «Баварии».
Протокол игры
|(1:0) Борре Рафаэль 15'
|(2:0) Борре Рафаэль 24'
|71' Азар Торган (2:1)
|87' Беллингхем Джуд (2:2)
|89' Дауд Махмуд (2:3)
Трапп Кевин • Тута • Хинтереггер Мартин • 87'Н'Дика Эван • Чендлер Тимоти • 88'Роде Себастьян 66' ( Ламмерс Сэм ( 66') • Хрустиц Айдин 90' ( Пасьенса Гонсало ( 90') • Костич Филип • Линнстрем Йеспер 66' ( Якич Кристиян ( 66') • Камада Даити 79' ( Хасебе Макото ( 79') • Борре Рафаэль 90'
Запасные: Ахе Рагнар • Рамай Диант • Ильзанкер Штефан
Кобель Грегор • Мёнье Тома • Джан Эмре • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль • Беллингхем Джуд • Дауд Махмуд • Мален Дониэлл • Брандт Юлиан 65' ( Азар Торган ( 65' ) • 90'Ройс Марко 90' ( Витсель Аксель ( 90') • Холанн Эрлинг 87'
Запасные: Пасслак Феликс • Тиггес Штеффен • Мукоко Юссуфа • Кнауфф Ансгар • Шульц Нико • Понграчич Марин • Хитц Mapвин
08 января. Стадион "Deutsche Bank Park".
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