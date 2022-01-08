«Боруссия» из Дортмунда одолела «Айнтрахт», хотя дважды пропустила в начале игры

Набравший хорошую форму «Айнтрахт» играл против «Боруссии» из Дортмунда и в дебюте получил перевес в два гола, который продержался у команды из Франкфурта ровно тайм. «Шмели» переломили ход игры и умудрились вырвать победу - 3:2. Эрлинг Холанн сегодня не забивал, но в ударе были его партнеры Торган Азар, Джуд Беллингхем и Махмуд Дауд.

«Боруссия» до шести очков сократила отставание от лидирующей «Баварии».