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«Боруссия» из Дортмунда одолела «Айнтрахт», хотя дважды пропустила в начале игры

08 Января 2022 • 22:33 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:3
Боруссия Д
окончен

Набравший хорошую форму «Айнтрахт» играл против «Боруссии» из Дортмунда и в дебюте получил перевес в два гола, который продержался у команды из Франкфурта ровно тайм. «Шмели» переломили ход игры и умудрились вырвать победу - 3:2. Эрлинг Холанн сегодня не забивал, но в ударе были его партнеры Торган Азар, Джуд Беллингхем и Махмуд Дауд.

«Боруссия» до шести очков сократила отставание от лидирующей «Баварии».

Протокол игры  
Айнтрахт Фр 2:3 Боруссия Д
(1:0) Борре Рафаэль 15'    
(2:0) Борре Рафаэль 24'    
    71' Азар Торган (2:1)
    87' Беллингхем Джуд (2:2)
    89' Дауд Махмуд (2:3)
Трапп Кевин Тута Хинтереггер Мартин   87' Н'Дика Эван Чендлер Тимоти   88' Роде Себастьян   66' (Ламмерс Сэм (   66') Хрустиц Айдин   90' (Пасьенса Гонсало (   90') Костич Филип Линнстрем Йеспер   66' (Якич Кристиян (   66') Камада Даити   79' (Хасебе Макото (   79') Борре Рафаэль   90'
Запасные: Ахе Рагнар Рамай Диант Ильзанкер Штефан
Кобель Грегор Мёнье Тома Джан Эмре Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль Беллингхем Джуд Дауд Махмуд Мален Дониэлл Брандт Юлиан   65' (Азар Торган (   65'   90') Ройс Марко   90' (Витсель Аксель (   90') Холанн Эрлинг   87'
Запасные: Пасслак Феликс Тиггес Штеффен Мукоко Юссуфа Кнауфф Ансгар Шульц Нико Понграчич Марин Хитц Mapвин
08 января. Стадион "Deutsche Bank Park".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт
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окончен Байер Л 2:2 Унион Берлин
окончен Хоффенхайм 3:1 Аугсбург 1.60 4.30 5.40
окончен Фрайбург 2:2 Арминия
окончен РБ Лейпциг 4:1 Майнц
окончен Гройтер Фюрт 0:0 Штуттгарт 3.80 3.60 2.00
окончен Айнтрахт Фр 2:3 Боруссия Д 3.50 3.70 2.05
09.01  17:30 Герта ... Кёльн 2.80 3.35 2.55
09.01  19:30 Бохум ... Вольфсбург 3.40 3.40 2.15
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