Президент «Боруссии»: «Бессмысленно сравнивать нас с «Баварией», у клубов разное финансовое состояние»

Президент «Боруссии» из Дортмунда Райнхард Раубалль поговорил насчет вечных сравнений с «Баварией», заявив, что «шмели» пока не дотягивают до уровня чемпиона Германии. По его словам, мюнхенцы пребывают в гораздо более лучшем состоянии.

«Это продолжается уже очень долго. Считаю несправедливым подобное отношение. Бессмысленно сравнивать нас с «Баварией», у клубов разные финансовые ситуации. Цифры значительно отличаются. У нас единственная цель – снова пробиться в Лигу чемпионов», - цитирует чиновника Bayern & Germany.

Добавим, что на данный момент «Боруссия» располагается в группе лидеров турнирной таблицы Бундеслиги.