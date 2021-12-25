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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Боруссии»: «Бессмысленно сравнивать нас с «Баварией», у клубов разное финансовое состояние»

25 Декабря 2021 • 21:44 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия Д
08.01 20:30

Президент «Боруссии» из Дортмунда Райнхард Раубалль поговорил насчет вечных сравнений с «Баварией», заявив, что «шмели» пока не дотягивают до уровня чемпиона Германии. По его словам, мюнхенцы пребывают в гораздо более лучшем состоянии.

«Это продолжается уже очень долго. Считаю несправедливым подобное отношение. Бессмысленно сравнивать нас с «Баварией», у клубов разные финансовые ситуации. Цифры значительно отличаются. У нас единственная цель – снова пробиться в Лигу чемпионов», - цитирует чиновника Bayern & Germany.

Добавим, что на данный момент «Боруссия» располагается в группе лидеров турнирной таблицы Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд
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АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ Д
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