Футболист «Брайтона» в матче с «Ньюкаслом» забил и в свои, и в чужие ворота

Немецкий полузащитник «Брайтона» в сегодняшнем матче против «Ньюкасла» отметился любопытным достижением – он поразил и ворота своей команды, и ворота команды соперника.

Более того, как сообщает Opta Sports, Ундав стал первым игроком в истории «Брайтона» и первый немцем, который оформил гол и автогол в одном матче Премьер-лиги.

Напомним, что матч «Ньюкасла» и «Брайтона» подходит к концу, впереди «сороки» - 4:1. Помимо Ундава, ворота «чаек» поразили Дэн Бёрн, Каллум Уилсон и Бруно Гимараэс.