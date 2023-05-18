Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Футболист «Брайтона» в матче с «Ньюкаслом» забил и в свои, и в чужие ворота

18 Мая 2023 • 23:28 Комментировать
Брайтон
...
Саутгемптон
1 1.22 X 6.70 2 12.50
21.05 16:00

Немецкий полузащитник «Брайтона» в сегодняшнем матче против «Ньюкасла» отметился любопытным достижением – он поразил и ворота своей команды, и ворота команды соперника.

Более того, как сообщает Opta Sports, Ундав стал первым игроком в истории «Брайтона» и первый немцем, который оформил гол и автогол в одном матче Премьер-лиги.

Напомним, что матч «Ньюкасла» и «Брайтона» подходит к концу, впереди «сороки» - 4:1. Помимо Ундава, ворота «чаек» поразили Дэн Бёрн, Каллум Уилсон и Бруно Гимараэс.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Дениз Ундав
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
4
1
2.10 3.80 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
00:43 · Англия. Премьер-лига
Бёрн: «Мечтал о голе, это невероятно»
00:37 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Заслужили поражение»
00:32 · Англия. Премьер-лига
Данк: «Первый тайм убил нас»
18 Мая
23:58 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» Хави Симонса слухи
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» забил 4+ гола в восьми матчах АПЛ – столько же, сколько суммарно за десять предыдущих сезонов
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» необходима победа над «Лестером», чтобы гарантированно попасть в ЛЧ
23:39 · Англия. Премьер-лига
Жоэлинтон – первый за 13 лет игрок, совершивший 8 фолов, но не получивший жёлтую карточку
23:33 · Англия. Премьер-лига
Уилсон – лучший бомбардир «Ньюкасла» в сезоне АПЛ со времён Ширера
23:32 · Англия. Премьер-лига
Моура рассказал, где планирует продолжить карьеру после ухода из «Тоттенхэма»
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» разгромно победил в матче с неуступчивым «Брайтоном»
23:28 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Брайтона» в матче с «Ньюкаслом» забил и в свои, и в чужие ворота
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Барселона» следят за ситуацией с Лапортом
22:34 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Манчестер Юнайтед» – явный фаворит в борьбе за Мин Джэ»
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» приблизился к рекорду АПЛ по автоголам
22:25 · Англия. Премьер-лига
Стам: «Магуайру надо уйти из «Манчестер Юнайтед, так будет лучше для него самого»
Все новости
Рекомендуем