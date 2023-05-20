Макаллистер сказал «да» «Ливерпулю»

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер дал согласие на переход в «Ливерпуль».

24-летний аргентинец намерен сменить клуб летом, а «Ливерпуль» – далеко не единственный претендент на его подписание, однако именно «красные» наиболее близки к трансферу чемпиона мира. Как докладывает инсайдер Фабрицио Романо, сам Макаллистер уже согласился на переход в стан мерсисайдцев, но договорённость с «Брайтоном» по-прежнему не достигнута.

Стоимость Алексиса Макаллистера оценивается экспертами Transfermarkt в 42 млн евро. В текущем сезоне игрок провёл 37 матчей за «чаек», отметившись 12 голами и двумя ассистами.