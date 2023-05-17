Де Дзерби пояснил ситуацию с Робертом Санчесом

В последнем матче Премьер-лиги против «Арсенала» вратарь Роберт Санчес не попал даже в заявку «Брайтона». Комментарий по поводу ситуации дал главный тренер команды Роберто де Дзерби. Итальянец сказал, что испанский футболист сам отстранился от работы с командой.

«Он всё решил. Роберт всё решил на текущий момент. Он хотел, чтобы всё было именно так [без включения в запас]. Это не моё решение и не решение клуба», - сказал де Дзерби.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Роберта Санчеса с более статусными клубами Премьер-лиги, в том числе с «Тоттенхэмом». В последние годы Санчес регулярно получает вызовы в сборную Испании.