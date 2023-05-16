«Тоттенхэм» – главный претендент на звезду вылетевшего «Саутгемптона»

«Тоттенхэм» намерен усилиться полузащитником «Саутгемптона» Джеймсом Уорд-Праусом.

«Святые» досрочно вылетели из Премьер-лиги после поражения от «Фулхэма» в матче прошедшего тура. 28-летний капитан команды и раньше пользовался спросом на трансферном рынке, а теперь интерес к нему лишь усилится. Согласно Daily Mail, «Тоттенхэм» готов начать усиленную работу над подписанием хавбека, известного мастерским исполнением штрафных ударов. Конкуренцию в споре за звезду «Саутгемптона» «шпорам» составят «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Джеймс Уорд-Праус оценивается экспертами Transfermarkt в 38 млн евро.