«Саутгемптон» сегодня днём проиграл дома лондонскому «Фулхэму» - 0:2. Таким образом, этот клуб с юга Англии официально покинул Премьер-лигу.

За два оставшихся тура подопечные Рубена Селлеса никак не обойдут «Эвертон» - команду, которая занимает 17-е место с 32 очками. До игры против «дачников» у аутсайдера лиги были минимальные математические шансы на спасение.

Напомним, что «святые» практически весь сезон шли в самом хвосте турнирной таблицы АПЛ. На данный момент у клуба после 36 туров всего шесть побед, шесть ничьих и 24 поражения, а также 24 очка в активе.

«Саутгемптон» непрерывно выступал в АПЛ 11 лет - с сезона-2011/12. Дважды за этот период «святые» играли в Лиге Европы - это случалось в сезоне-2015/16 и сезоне-2016/2017.

«Саутгемптон» вылетел из АПЛ, проиграв «Фулхэму»