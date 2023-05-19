«Саутгемптон» определился с новым тренером

Главный тренер «Суонси» Рассел Мартин близок к назначению в «Саутгемптон».

«Святые» лишились шансов на сохранение прописки в Премьер-лиги, и руководство клуба уже определилось с предпочитаемой кандидатурой на должность нового наставника. Согласно сведениям The Guardian, о назначении Рассела Мартина может быть объявлено на следующей неделе. Шотландец сменит в «Саутгемптоне» Рубена Селлеса, ныне занимающего пост.

Рассел Мартин работает в «Суонси» с 2021 года. Под его руководством «лебеди» завершили минувший сезон Чемпионшипа на десятой строчке в турнирной таблице, отстав от зоны плей-офф всего на три очка.