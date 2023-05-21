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«Брайтон» уверенно разобрался с «Саутгемптоном»

21 Мая 2023 • 18:00 Комментировать
Брайтон
3:1
Саутгемптон
окончен

«Саутгемптон» не смог ничего противопоставить «Брайтону» в 37-м туре Премьер-лиги. «Чайки» выглядели на голову сильнее главного аутсайдера и выиграли первый тайм благодаря дублю Эвана Фергюсона.  После перерыва отличились Мохаммед Эльюнусси и Паскаль Гросс.

«Брайтон» победил со счетом 3:1 и фактически гарантировал себе шестое место по итогам сезона.

Протокол игры  
Брайтон3:1Саутгемптон
(1:0) Фергюсон Эван29'  
(2:0) Фергюсон Эван40'  
  58'Эльюнусси Мохамед (2:1)
(3:1) Гросс Паскаль69'  
Стил ДжейсонВельтман Йоел  72' 74' (Ундав Дениз ( 74') Данк ЛьюисКолуилл Леви 89' (Ван Хеке Ян-Поль ( 89') Эступиньян ПервисГросс ПаскальКайседо МойсесЭнсисо Хулио 46' (Буонанотте Факундо ( 46') Макаллистер АлексисМитома Каору 88' (Гилмор Билли ( 88') Фергюсон Эван 65' (Уэлбек Данни ( 65')
Запасные: Санчес РобертПопион КэмеронМоран ЭндрюМакгилл ТомасАйяри Ясин
Маккарти АлексБри Джеймс  67' 77' (Ливраменто Валентино ( 77') Беднарек Ян  14'Лянко ВойновичУокер-Питерс КайлЛавия Ромео 84' (Kami Doyle ( 84') Уолкотт ТеоУорд-Праус Джеймс  64'Алькарас Карлос  34' 71' (Сулемана Камалдин ( 71') Эльюнусси Мохамед  43' 70' (Армстронг Стюарт ( 70') Арибо Джо 71' (Доминик Баллар ( 71')
Запасные: Базуну ГэвинЧалета-Цар ДуеОнуачу ПолМэйтленд-Найлс Эйнсли
21 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Брайтон
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