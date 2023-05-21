«Брайтон» уверенно разобрался с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» не смог ничего противопоставить «Брайтону» в 37-м туре Премьер-лиги. «Чайки» выглядели на голову сильнее главного аутсайдера и выиграли первый тайм благодаря дублю Эвана Фергюсона. После перерыва отличились Мохаммед Эльюнусси и Паскаль Гросс.
«Брайтон» победил со счетом 3:1 и фактически гарантировал себе шестое место по итогам сезона.
Протокол игры
|(1:0) Фергюсон Эван29'
|(2:0) Фергюсон Эван40'
|58'Эльюнусси Мохамед (2:1)
|(3:1) Гросс Паскаль69'
Стил Джейсон•Вельтман Йоел 72'74' (Ундав Дениз (74') •Данк Льюис•Колуилл Леви89' (Ван Хеке Ян-Поль (89') •Эступиньян Первис•Гросс Паскаль•Кайседо Мойсес•Энсисо Хулио46' (Буонанотте Факундо (46') •Макаллистер Алексис•Митома Каору88' (Гилмор Билли (88') •Фергюсон Эван65' (Уэлбек Данни (65')
Маккарти Алекс•Бри Джеймс 67'77' (Ливраменто Валентино (77') •Беднарек Ян• 14'Лянко Войнович•Уокер-Питерс Кайл•Лавия Ромео84' (Kami Doyle (84') •Уолкотт Тео•Уорд-Праус Джеймс• 64'Алькарас Карлос 34'71' (Сулемана Камалдин (71') •Эльюнусси Мохамед 43'70' (Армстронг Стюарт (70') •Арибо Джо71' (Доминик Баллар (71')
21 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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