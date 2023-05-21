«Брайтон» уверенно разобрался с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» не смог ничего противопоставить «Брайтону» в 37-м туре Премьер-лиги. «Чайки» выглядели на голову сильнее главного аутсайдера и выиграли первый тайм благодаря дублю Эвана Фергюсона. После перерыва отличились Мохаммед Эльюнусси и Паскаль Гросс.

«Брайтон» победил со счетом 3:1 и фактически гарантировал себе шестое место по итогам сезона.