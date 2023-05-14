«Брайтон» нанёс «Арсеналу» три их четырёх последних домашних поражений

Сегодня вечером «Брайтон» на выезде разгромил лондонский «Арсенал» - 3:0, сделав надежды «канониров» на чемпионство в этом сезоне ещё более печальными и практически несбыточными.

Удивительно, но «чайки» нанесли «Арсеналу» три их четырёх последних домашних поражений в рамках всех турниров. Так, в этом сезоне, помимо сегодняшнего дня, «Брайтон» гостил у «Арсенала» в рамках Кубка Лиги осенью 2022 года – тогда «чайкам» удалось забить «канонирам» три мяча, пропустив один.

Последнее домашнее поражение в рамках прошлого сезона «Арсенал» терпел дома именно от «Брайтона» - это случилось 9 апреля 2022 года. «Чайки» увезли победу со счётом 2:1.

Напомним, что из-за осечки «Арсенала» «Манчестер Сити» может стать чемпионом Англии уже по итогам следующего матча АПЛ против «Челси», он назначен на 21 мая.