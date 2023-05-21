Де Дзерби: «Мы хотим играть в Лиге Европы, а не в Лиге конференций»

Главный тренер «Брайтона» высказался о целях своей команды на концовку сезона.

«Чайки» обыграли в родных стенах досрочно вылетевший из Премьер-лиги «Саутгемптон» (3:1), гарантировав себе попадание в еврокубки. Неясным остаётся лишь то, в каком именно турнире окажется команда.

«После сегодняшней победы лишь одно очко отделяет нас от места в Лиге Европы, – высказывается де Дзерби. – Именно там мы хотим выступать в следующем сезоне, а не в Лиге конференций», – цитирует журналист Альфредо Педулла итальянского наставника.

«Брайтон» занимает шестую строчку, которая даёт прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы. Отрыв от «Астон Виллы», занимающей седьмое место, составляет три очка при одном матче в запасе у «чаек».