Де Дзерби подтвердил, что Дауд близок к переходу в «Брайтон»

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби заявил, что все новости о приходе в состав «чаек» немецкого полузащитника дортмундской «Боруссии» Махмуда Дауда – правда. Более того, итальянский тренер выразил этому игроку большую симпатию.

«Мы не делаем секретом его приход в команду. Он нам нравится, и я бы очень хотел с ним поработать», - цитирует специалиста Sky Sports.

Напомним, что Дауд придёт в «Брайтон» в статусе свободного агента – его контракт с «Боруссией» подойдёт к концу в завершении текущего сезона. Игрок провёл в Дортмунде шесть лет карьеры.

Дауд практически завершил переход в «Брайтон»