Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Дзерби подтвердил, что Дауд близок к переходу в «Брайтон»

17 Мая 2023 • 19:47 Комментировать
Брайтон
...
Саутгемптон
21.05 16:00

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби заявил, что все новости о приходе в состав «чаек» немецкого полузащитника дортмундской «Боруссии» Махмуда Дауда – правда. Более того, итальянский тренер выразил этому игроку большую симпатию.

«Мы не делаем секретом его приход в команду. Он нам нравится, и я бы очень хотел с ним поработать», - цитирует специалиста Sky Sports.

Напомним, что Дауд придёт в «Брайтон» в статусе свободного агента – его контракт с «Боруссией» подойдёт к концу в завершении текущего сезона. Игрок провёл в Дортмунде шесть лет карьеры.

Дауд практически завершил переход в «Брайтон»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Махмуд Дауд Роберто де Дзерби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.05.23 в 21:30
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
2.10 3.80 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
19:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино готов работать с Лукаку
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» отреагировал на дисквалификацию лучшего бомбардира команды
19:47 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби подтвердил, что Дауд близок к переходу в «Брайтон»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби пояснил ситуацию с Робертом Санчесом
19:30 · Англия. Премьер-лига
Мор: «С Холанном «Манчестер Сити» может побеждать во всех турнирах»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Заха передумал уходить из «Кристал Пэлас» — известна причина
18:21 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай может помочь «Манчестер Юнайтед» в оставшихся матчах сезона официально
18:08 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва рассказал, как Гвардиола изменил его игру
18:02 · Англия. Премьер-лига
«Вы устали? Мне всё равно»: Бернарду Силва рассказал о работе с Гвардиолой
17:50 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Алемани передумал переходить из «Барселоны» в «Астон Виллу»
17:44 · Англия. Премьер-лига
У Кима Мин Джэ прокомментировали слухи о «Манчестер Юнайтед»
17:28 · Англия. Премьер-лига
Сака: «В детстве я обожал Криштиану Роналду»
17:20 · Англия. Премьер-лига
Сака рассказал, как начал заниматься футболом
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» активизировал интерес к тренеру из Нидерландов слухи
16:49 · Англия. Премьер-лига
Известен бюджет «Манчестер Юнайтед» на летние трансферы
Все новости
Рекомендуем