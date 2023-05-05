Бразильский нападающий «Уотфорда» Жоау Педру продолжит карьеру в клубе первой половины турнирной таблицы АПЛ – «Брайтоне». О переходе 21-летнего футболиста сообщает пресс-служба «чаек».

Молодой игрок связал себя с новым клубом пятилетним трудовым соглашением, которое будет действовать до середины 2028 года. Но присоединится к новой команде он только летом.

Жоау Педру являлся игроком «шершней» с 2020 года. В текущем сезоне на его счету 11 голов и четыре асисста в рамках Чемпионшипа.

«Уотфорд» завершил сезон во второй по силе футбольной лиге Англии на 13-м месте.