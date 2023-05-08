Дайч: «Терпение помогло нам»

В тридцать пятом туре АПЛ «Эвертон» неожиданно и крупно обыграл «Брайтон», забив тому целых пять мячей. Столь много «Эвертон» в нынешнем сезоне еще не забивал. События игры прокомментировал наставник «ирисок» Шон Дайч, он считает, что его подопечным помогло терпение.

- Я думаю, что нам помогло терпение. Я просил игроков о максимальном фокусе. А тактический рисунок у нас хорош еще с моего прихода в клуб. Но дело не только в обороне, но и в атаке, когда вы прорываете защиту соперника - в первом тайме у нас получалось это здорово. Во втором они пытались, провели хороший отрезок, но мы читали игру очень хорошо, - цитирует слова Дайча BBC Sport.