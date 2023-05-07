Тарковски: «Я не жалею о своём переходе в «Эвертон»

Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски признался, что не жалеет о своём переходе в ливерпульский клуб минувшим летом из «Бёрнли».

«Я полностью сосредоточен на «Эвертоне», и я точно не жалею, что присоединился к этому клубу. Если мы делаем свою работу, нам не нужно беспокоиться о том, что делают другие команды», — приводит слова Тарковски Sky Sports.

В нынешнем сезоне 30-летний Тарковски провёл за «Эвертон» 36 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После 34 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «ириски» расположились на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице. Команда из Ливерпуля не знает побед уже на протяжении семи матчей подряд.