Пикфорд: «Очень хорошо»

Под конец сезона «Эвертон» разродился своей самой крупной победой в текущем чемпионате, команда Шона Дайча разгромила «Брентфорд», да еще и в гостевом матче. Успех своего клуба прокомментировал Джордан Пикфорд, он доволен тем, что показала команда.

- Очень хорошо. Все мы знаем, какой классный сезон проводит «Брайтон», какой у них классный тренер. У нас был свой игровой план, мы его держали, и вот он результат. Отличный день. Остаются три матча - все три матча как три финала, мы будем стараться, - цитирует слова Пикфорда BBC Sport.

Напомним, что Пикфорд является вратарем английской сборной.