«Брайтон» пропустил самый быстрый гол за историю участия в АПЛ

Свое самое крупное поражение в текущем сезоне потерпел «Брайтон», команда де Дзерби неожиданно проиграла «Эвертону» 1:5, да еще и дома. Первый гол в матче был забит уже на 34-й секунде игры усилиями Абдулая Дукуре, который в этом матче смог сделать дубль. Его гол оказался самым быстрым мячом, который когда-либо пропускал в английской Премьер-лиге «Брайтон».

В следующем туре «Брайтон» сыграет против лондонского «Арсенала», одного из претендентов на победу в чемпионате. Любопытно, что «Эвертон» в следующем туре сыграет против другого претендента на золото АПЛ - «Манчестер Сити».