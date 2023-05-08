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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» выбрался из зоны вылета, неожиданно забив 5 мячей «Брайтону»

08 Мая 2023 • 21:34 Комментировать
Брайтон
1:5
Эвертон
окончен

«Брайтон» и «Эвертон» провели необычный матч в рамках 35-го тура Премьер-лиги. Гости почти не контролировали мяч, но смогли пять раз пробить в створ и забили пять мячей. Дубль Абдулайе Дукуре и автогол помогли «ирискам» громить противника еще в первом тайме. После перерыва Дуайт Макнил и Алексис Макаллистер обменялись голами - 4:1. На 90-й минуте Макнил поставил точку - 5:1.

Этот результат позволил «Эвертону» прервать затяжную серию неудач и уйти из зоны вылета. У соперника седьмое место.

Протокол игры  
Брайтон1:5Эвертон
  1'Дукуре Абдулай (0:1)
  29'Дукуре Абдулай (0:2)
  35'Стил Джейсон (0:3)
  76'Макнил Дуайт (0:4)
(1:4) Макаллистер Алексис79'  
  90'Макнил Дуайт (1:5)
Стил ДжейсонГросс ПаскальУэбстер Адам 46' (Колуилл Леви ( 46') Данк Льюис  21'Эступиньян ПервисКайседо МойсесМакаллистер АлексисБуонанотте Факундо 46' (Энсисо Хулио ( 46') Ундав Дениз 46' (Фергюсон Эван ( 46') Митома КаоруУэлбек Данни 46' (Марч Соломон ( 46'Гилмор Билли 78')
Запасные: Санчес РобертМоран ЭндрюВан Хеке Ян-ПольАйяри Ясин
Пикфорд ДжорданПаттерсон НэйтанМина Йерри  18'Тарковски ДжеймсМиколенко ВиталийГарнер ДжеймсГуэйе Идрисса  25' 86' (Онана Амаду ( 86') Айуоби АлексДукуре Абдулай  56'Макнил ДуайтКалверт-Льюин Доминик  45' 87' (Мопе Нил ( 87')
Запасные: Бегович АсмирДэвис ТомКоуди КонорКин МайклСиммс ЭллисХолгейт МэйсонГрэй Демарай
08 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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