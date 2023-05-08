«Эвертон» выбрался из зоны вылета, неожиданно забив 5 мячей «Брайтону»

«Брайтон» и «Эвертон» провели необычный матч в рамках 35-го тура Премьер-лиги. Гости почти не контролировали мяч, но смогли пять раз пробить в створ и забили пять мячей. Дубль Абдулайе Дукуре и автогол помогли «ирискам» громить противника еще в первом тайме. После перерыва Дуайт Макнил и Алексис Макаллистер обменялись голами - 4:1. На 90-й минуте Макнил поставил точку - 5:1.
Этот результат позволил «Эвертону» прервать затяжную серию неудач и уйти из зоны вылета. У соперника седьмое место.
Протокол игры
|1'Дукуре Абдулай (0:1)
|29'Дукуре Абдулай (0:2)
|35'Стил Джейсон (0:3)
|76'Макнил Дуайт (0:4)
|(1:4) Макаллистер Алексис79'
|90'Макнил Дуайт (1:5)
Стил Джейсон•Гросс Паскаль•Уэбстер Адам46' (Колуилл Леви (46') •Данк Льюис• 21'Эступиньян Первис•Кайседо Мойсес•Макаллистер Алексис•Буонанотте Факундо46' (Энсисо Хулио (46') •Ундав Дениз46' (Фергюсон Эван (46') •Митома Каору•Уэлбек Данни46' (Марч Соломон (46'Гилмор Билли78')
Запасные: Санчес Роберт•Моран Эндрю•Ван Хеке Ян-Поль•Айяри Ясин
Пикфорд Джордан•Паттерсон Нэйтан•Мина Йерри• 18'Тарковски Джеймс•Миколенко Виталий•Гарнер Джеймс•Гуэйе Идрисса 25'86' (Онана Амаду (86') •Айуоби Алекс•Дукуре Абдулай• 56'Макнил Дуайт•Калверт-Льюин Доминик 45'87' (Мопе Нил (87')
08 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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