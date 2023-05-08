«Эвертон» выбрался из зоны вылета, неожиданно забив 5 мячей «Брайтону»

«Брайтон» и «Эвертон» провели необычный матч в рамках 35-го тура Премьер-лиги. Гости почти не контролировали мяч, но смогли пять раз пробить в створ и забили пять мячей. Дубль Абдулайе Дукуре и автогол помогли «ирискам» громить противника еще в первом тайме. После перерыва Дуайт Макнил и Алексис Макаллистер обменялись голами - 4:1. На 90-й минуте Макнил поставил точку - 5:1.

Этот результат позволил «Эвертону» прервать затяжную серию неудач и уйти из зоны вылета. У соперника седьмое место.