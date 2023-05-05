«Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ в третий раз кряду

Сегодня вечером «Брайтон» добыл минимальную победу над «Манчестер Юнайтед» дома – 1:0. Таким образом, подопечные Роберто де Дзерби сделали отличный задел для борьбы за попадание в еврокубки и подпортили турнирное положение «манкунианцев».

Что любопытно, «Брайтон» одолел «МЮ» уже в третий раз подряд в рамках АПЛ. Две предыдущие встречи между соперниками в рамках чемпионата Англии завершались победами «чаек» со счётом 4:0 и 2:1 соответственно.

Кстати, в апреле соперники встречались в рамках полуфинала Кубка Англии и тогда «МЮ» удалось обыграть «Брайтон» лишь в серии пенальти со счётом 7:6.