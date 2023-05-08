Макнил: «Мы были прекрасны сегодня»

«Эвертон» приятно удивил своих поклонников, команда Шона Дайча одердала самую крупную победу в сезоне над «Брайтоном» - тем самым, который и сам в текущем сезоне легко обыгрывал многих именитых соперников. Автор дубля в составе «ирисок», Дуайт Макнил, поделился своими мыслями по поводу командного выступления.

- Отлично. Мы начали должным образом, у нас был командный план, который сработал. Все мы были прекрасны на поле сегодня и потому заслуженно получили три очка. Это настоящая командная работа, - цитирует слова Макнила BBC Sport.

В следующем туре команда Макнила сыграет с «Манчестер Сити».