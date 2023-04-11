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«Вулверхэмптон» работает над новым контрактом для Невеша слухи

11 Апреля 2023 • 21:37 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Брентфорд
15.04 17:00

Английский «Вулверхэмптон» собирается сохранить одного из своих важнейших игроков – португальского полузащитника Рубена Невеша. По информации 90min, несмотря на интерес от других клубов, «волки» готовы предложить игроку новый контракт, детали которого пока не разглашаются.

Ранее мы сообщали о том, что Невеш выбирает между двумя топ-клубами Англии – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Стоимость 26-летнего Невеша по версии портала Transfermarkt составляет 40 млн евро. В текущем сезоне на счету португальца 34 матча за «волков», в которых он смог пять раз поразить ворота соперников.
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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Рубен Невеш
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ВУЛВЕРХЭМПТОН БРЕНТФОРД
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