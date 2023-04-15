​Лопетеги: «Лучше всего сыграли в обороне»

В тридцать первом туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» снова добился успеха, причем «волки» забили дважды - в первой половине чемпионата они, напомним, практически не забивали в принципе. Наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Диего Коста очень напряженно работает, чтобы получить шанс. Сегодня он его получил. Он забил. Но лучше всего мы сыграли в обороне, сумев обезвредить Тоуни. У соперника хорошая команда и хороший тренер. Мы сделали важный шаг вперед, но это лишь шаг. В Англии можно выиграть у кого угодно и проиграть кому угодно. Нам нужно быть стабильнее, - цитирует слова Лопетеги BBC Sport.

В следующем туре «волки» сразятся с «лисами» из Лестера.