Диего Коста забил в АПЛ шесть лет спустя

Испанский форвард «Вулверхэмптона» Диего Коста забил в Английской премьер-лиге шесть лет спустя. Это случилось в сегодняшнем матче «волков» против «Брентфорда», испанец поразил ворота гостей на 27-й минуте встречи.

Напомним, что до текущего сезона Коста в последний раз выступал в АПЛ в сезоне-2016/17. Тогда он принадлежал лондонскому «Челси» и за весь сезон в Премьер-лиге забил 20 голов. Всего у него теперь 53 гола в Премьер-лиге, учитывая все предыдущие голы за «Челси».

Прямо сейчас матч «Вулверхэмптона» против «Брентфорда» продолжается, счёт на табло неизменный – 1:0.