Невеш выбирает между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»

Португальский хавбек Рубен Невеш заинтересован в смене клубной прописки. 26-летний полузащитник собирается покинуть «Вулверхэмптон» по завершении нынешнего сезона.

Согласно данным Football Insider, игрок рассматривает два варианта продолжения карьеры. Среди потенциальных работодателей Невеша называются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Оба клуба хотят купить Рубена в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне португалец провел 33 поединка за «волков», в которых отметился пятью забитыми мячами. Срок действующего контракта полузащитника с нынешним клубом рассчитан до середины 2024 года.