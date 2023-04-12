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Нунес больше не является приоритетом для «Ливерпуля»

12 Апреля 2023 • 13:32 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Брентфорд
15.04 17:00

Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес больше не является приоритетной целью для «Ливерпуля», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Нунес перешёл в «Вулверхэмптон» прошлым летом из «Спортинга» за 45 миллионов евро. В такую же сумму сейчас оценивает 24-летнего португальца авторитетный портал Transfermarkt.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «волков» 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. После 30 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.  

За сборную Португалии Нунес успел провести 11 матчей и забить в них один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Матеус Нунес
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ВУЛВЕРХЭМПТОН БРЕНТФОРД
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