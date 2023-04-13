Стало известно, от чего зависит возможный переход Невеша в «Барселону»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш по-прежнему интересен «Барселоне».

Каталонский гранд давно называется в числе претендентов на 26-летнего футболиста, однако шансы «сине-гранатовых» на трансфер оценивались невысоко из-за финансовых трудностей клуба. Согласно сведениям Sport, президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему очень хотел бы видеть в команде португальского хавбека. Его подписание будет зависеть от итогового решения Серхио Бускетса по новому контракту, а также от ситуации с финансовым фэйр-плей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рубена Невеша в 40 млн евро.