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Стало известно, от чего зависит возможный переход Невеша в «Барселону»

13 Апреля 2023 • 20:22 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Брентфорд
1 2.50 X 3.20 2 2.95
15.04 17:00

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш по-прежнему интересен «Барселоне».

Каталонский гранд давно называется в числе претендентов на 26-летнего футболиста, однако шансы «сине-гранатовых» на трансфер оценивались невысоко из-за финансовых трудностей клуба. Согласно сведениям Sport, президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему очень хотел бы видеть в команде португальского хавбека. Его подписание будет зависеть от итогового решения Серхио Бускетса по новому контракту, а также от ситуации с финансовым фэйр-плей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рубена Невеша в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Жоан Лапорта Рубен Невеш трансферы футбола - лето 2023
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ВУЛВЕРХЭМПТОН БРЕНТФОРД
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Комментарии (1)
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Ando Loko
13 Апреля 2023 в 20:36
делят шкуру не убитого медведя) Летом еще и с аренд вернутся люди, придется очень постараться чтобы слить балласт.
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