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«Атлетико» и «Вулверхэмптон» поспорят за футболиста «Барселоны»

10 Апреля 2023 • 20:22 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Атлетико М
окончен

Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули может сменить клуб после завершения сезона.

В настоящий момент 21-летний футболист выступает за испанскую «Осасуну» на правах аренды. Как сообщает Sport, «Барселона» готова продать Эззалзули для решения финансовых проблем. Главным претендентом на игрока считается «Вулверхэмптон», представители которого очень впечатлены талантом молодого марокканца. Интерес также проявляет мадридский «Атлетико», причём в подписании заинтересован лично Диего Симеоне. Несмотря ни на что, сам игрок рассчитывает остаться в «Барселоне».

Трансферная стоимость Абде Эззалзули оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Вулверхэмптон Абде Эззалзули трансферы футбола - лето 2023
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