Томас Франк: «Падение результатов, но не игры»

В матче тридцать первого тура английского чемпионата «Брентфорд» проиграл со счетом 0:2 «Вулверхэмптону», но Томас Франк, наставник «Брентфорда», считает это случайным. По его словам, подопечные по-прежнему хорошо играют, но им просто не везет в результатах. Он прокомментировал события прошедшего матча.

- Все могло пойти иначе. Я думаю, что у нас были лучшие шансы на голы. Но у них были два момента, в которых им повезло больше. А после двух мячей мы не смогли вернуться. Утратили чуть структуру. Но играли хорошо. Может, мы сбавили в результатах, но точно не в игре, - цитирует слова Франка BBC Sport.