«Вулверхэмптон» по делу одолел «Брентфорд»

В 31-м туре Премьер-лиги пересеклись середняки «Вулверхэмптон» и «Брентфорд». Хозяева выглядели получше, и все их девять ударов пришлись в створ. На 27-й минуте Диего Коста здорово сработал на добивании и открыл счет. А точку в середине второго тайма поставил только-только вышедший на замену Хван Хи-Чан.

2:0, «Вулверхэмптон» идет 13-м, соперник - в пятый раз не смог победить и расположился на девятом месте.