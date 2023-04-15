«Вулверхэмптон» по делу одолел «Брентфорд»

В 31-м туре Премьер-лиги пересеклись середняки «Вулверхэмптон» и «Брентфорд». Хозяева выглядели получше, и все их девять ударов пришлись в створ. На 27-й минуте Диего Коста здорово сработал на добивании и открыл счет. А точку в середине второго тайма поставил только-только вышедший на замену Хван Хи-Чан.
2:0, «Вулверхэмптон» идет 13-м, соперник - в пятый раз не смог победить и расположился на девятом месте.
Протокол игры
|(1:0) Коста Диего27'
|(2:0) Хи-Чан Хван69'
Са Жозе•Семеду Нелсон•Доусон Крэйг•Килман Макс•Гомеш Тоти•Гомес Жоао 35'73' (Моутинью Жоау (73') •Лемина Марио89' (Нету Педру (89') •Луис Матеус II•Кунья Матеус90' (Буэно Уго (90') •Сарабия Пабло64' (Хи-Чан Хван (64') •Коста Диего73' (Траоре Адама (73')
Запасные: Поденсе Даниэл•Бентли Даниел•Коллинз Натан•Ходж Джозеф
Райя Давид•Хикки Аарон74' (Годдос Саман (74') •Пиннок Итан•Ми Бен•Генри Рико74' (Баптист Шендон (74') •Дасилва Джош61' (Висса Йоан (61') •Норгор Кристиан•Йенсен Матиас 12'61' (Дамсгор Миккель (61') •Мбеумо Брайан•Тони Айвен•Шаде Кевин61' (Янельт Витали (61')
15 апреля. Стадион "Молинью".
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