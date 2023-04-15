Лопетеги: С «Брентфордом» будет намного сложнее, чем с «Челси»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги высказался о предстоящем матче против «Брентфорда». Команды выяснят отношения в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги в субботу, 15 апреля.

«Этот матч будет сильно отличаться от того, что мы пережили против «Челси». Для меня этот матч будет намного сложнее. «Брентфорд» - особенная и очень сильная команда во всех компонентах игры», - сказал Лопетеги, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Саймон Стоун.

Отметим, что «Брентфорд» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Добавим, что «Вулверхэмптон» неделю назад обыграл «Челси» со счётом 1:0.